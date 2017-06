Paralajmërimi i Ilir Metës si president: S’deketoj kryeministër e ministra nëse vota e 25 Qershorit cënohet

Ilir Meta ka dalë në një konferencë për media në ora 11.15 nga selia e LSI sic kishte paralajmëruar pas takimit me Shpëtim Idrizin e PDIU.

Meta tha sedoli në këtë konferencë për ti ftuar të gjithë në takimin e datës 15 qershor 2015 në sheshin Nënë Tereza ku LSI, do të prezantojë listën e kandidatëve të Tiranës.

Meta e cilësoi listën e LSI, si ekipin më të mirë që ka pasur kryeqyteti.

Më pas, ish kreu i LSI, tha se Edi Rama po keqpërdor shtetin me anë të Haki Drogës, duke akuzuar kështu drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit.

Meta theksoi se ky është mesazhi i tij për Ramën, ndërsa për Lulzim BAshën, ai shtoi se nuk e ndihmon dot pasi është është në garë me PDIU për vendin e katërt.

Por ish kreu i LSI, Ilir Meta, i zjgehdur president ka edhe nje paralajmerim: Mos ti shkojë mendja njeriut të prekë një votë se as në ëndërr më të keqe nuk e ka parë… dhe kjo nuk është fjala e Lulzim Bashës tek sera por e Ilir Metës dhe askush të mos besojë se do të ketë dekret për kryeministër aoo ministër.

