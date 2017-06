Meta zbulon: Jam takuar me Lulzim Bashën kur ishte në cadër, ja 3 gjërat që i thashë

I ftuar në emisionin “Opnion” presidenti i zgjedhur dhe ish-kryetari i LSI-së Ilir Meta bërë disa deklarata të forta duke thënë se Shqipëria e ka në rrezik demokracinë dhe zgjedhjet e lira.

“Këta dy individ e kanë bërë një pakt në mënyrë të errët”, tha Meta.

Ai theksoi se nese konsiderohet se ai ka shkelur Kushtetuten ne lidhje me pjesemarrjen e tij ne fushate, atehere Rama e Basha, te mbledhin Kuvendin e ta shkarkojne.

Meta theksoi se Rama e Basha jane duke bere nje fushate te papergjegjshme kunder LSI-se dhe nuk po permendin asgje nga ato qe kane bere dhe ato qe nuk kane bere.

Rama falë LSI-së është bërë kryeministër, se mund të mos ishte bërë kurrë me ato që ka thënë dhe ka bërë ndaj LSI- së”, është shprehur Meta.

Ai tha se mes tij dhe Rames, kane ndodhur disa gjera, e para:

Zoti Rama donte të bënte një reformë në drejtësi për të kapur drejtësinë e poshtëruar opozitën.

Unë doja një reformë konsensuale dhe kam luftuar për këtë. Kemi pasur debate për këtë.

Nuk kam pasur hallin e PD, ata i dinë hallet e tyre, unë kam pasur shqetësimin e stabilitetit të vendit e besueshmërinë e reformës.

Një reformë e tillë nuk mund të përccahej grupi i PD duke marrë votat e tyre. Kjo do bllokonte gjithcka, edhe rekomandimin për negociatat me BE.

Këtë jua kam thënë edhe ndërkombëtare që thoshin kalojeni pa opozitën. Takova Bashen, degjova shqetesimet e tij, solla ekspertet e huaj, thane ka te drejte the io pasqyruam. Kjo e merziti shume Ramen.

Kerkesa e ti e dyte ishte se i donte zgjedhjet pa opoziten. “Shqetesimi i tij ishte te hynte ne zgjedhje pa opoziten. Ai donte ta bente kete por tani po perdor Lulzim Bashen. Ky i fundit i zhduku problemet ne PD duke hequr nga lista gjithe rivalet e kundershtaret e tij brenda partise se vet.

“Une jam takuar me Lulzim Bashen gjate kohes qe ishte ne cader. Jemi takuar ne pranine e dy vetave te tjere, njeri nga te cilet eshte Petrit Vasili. E takova dhe i kam thene Lulzim Bashes gjera qe ia kam thene edhe Rames dhe ambasadoreve por edhe Mc Allisterit.

I thashe, per ceshtjen e droges e dekriminalizimit, ke te drejte, ne e kemi mbeshtetur para jush, ne i mbeshtesim dhe jane problem shume i madh.

Per ceshtjen e Rames, mos prit te dale LSI-ja ne cader, sepse kjo nuk zgjidh ndonje gje. Po doli LSI ne cader nuk ka me vend per ty. Mos prit nga une qe te shkoj ne Kuvend e te votoj kunder Rames, une kam marreveshje me te, ai eshte kryeminister legjitim.

I kam thene se ke te drejte por nuk mund ta teprosh. Kam thene se e mbeshtes shtyrjen e zgjedhjeve por deri ne korrik, i kam thene harroje votimin elektronik sepse do nje vit e gjysme kohe.

I thashe merr garanci per zgjedhjet i bera me dije se do punoja qe PD te merrte edhe presidentin.

Ai ka insistuar per votimin elektronik, por i thashe vetem une e Doris Pack, po te mbeshtesim. Me vone ia kam derguar mesazhin edhe atij edhe Berishes, se tani une kete situate nuk e menaxhoj dot ndryshe, do ti kerkoj PPE-se te sjelle ketu negociatore./lajmifundit.al