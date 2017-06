Humbja e thellë në zgjedhje, Lulzim Basha: Gjëja më e lehtë për mua, të iki, por…

Kryetari i PD, Lulzim Basha ka dalë para medias në lidhje me rezultatin e humbjes së thellë në zgjedhje.

Ai ka njoftuar se nuk dorëhiqet por ka ngrirë gjitha funksionet e veta si kryetar për të shkuar në një proces zgjedhjesh brenda PD-së për kryetarin e ri të Partisë.

Pjese nga fjala e Bashes:

U jam mirënjohës të gjithë shqiptarëve që na votuan dhe që besuan tek projekti im.

Projekti im lindi me qytetarët, i kam në mendje nga veriu në jug. Kam biseduar me ta kur ishin të braktisur nga qeveria.

Në zgjedhjet e 25 qershorit dicka tjetër ndodhi. Megjithë përpjekjet që bëmë me dekriminalizimin, me betejën e drogës, edhe pse i hoqëm Edi Ramës duke i hequr gjysmën e qeverisë.

Blerja e votës u bë masivisht, duke zëvendësuar debatin për alternativën me shukun e parave.

Votat u blenë me para të pista droge dhe korrupsioni qeveritar. Kjo ishte garë ku nuk kam ndërmend të konkuroj me të njëjtat mjete.

Ne morëm një rezultat zhgënjyes, por edhe pse shumë shqiptarë kanë qenë nën ofertë për ta shitur vlerën, mëse 450 mijë shqiptarë qëndruan e refuzuan të shiten.

Ata janë frymëzim për mua, që mos ta ndalim projektin tonë por të ecim përpara.

është e qartë se krimi e bandat kanë vetëm një pengesë, dhe unë e PD nuk jemi vetëm.

Nuk fusim në një thes të majtët që mbështesin partitë e tyre. Por ata janë të mashtruar, pasi mandatet për mazhorancën nuk kanë dalë prej tyre por nga korridoret e pushtetit.

Shitja e votës mund ta mbajë një parti në pushtet por një komb e ndan njëherë e mirë nga civilizimi.

Ne këtë nuk do ta lejojmë. Qoftë edhe vetëm për këtë ia vlen të luftosh deri në fund.

Marr të gjitha përgjegjësitë për rezultatin. Shqiptarët meritojnë një bilanc të vërtetë mes atyre që punuan për fitoren e PD dhe atyre që u ngritën kundër sapo humbën karrigen.

Për këtë arësye, kam vendosur të ngrij funksionet e mia si kryetar i PD, dhe tua elegoj dy nënkryetarëve për organizimin e garës për kreun e PD, sipas parimit një anëtar një votë.

Projektin tim do ta vlerësojnë demokratët në një debat të hapur e të ndershëm. Gjëja më e lehtë për mua do ishte të largohem. Por unë e di se cfarë ka ndodhur me votën e shqiptarëve dhe jam i gatshëm të luftoj bashkë me ta.