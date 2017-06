Haradinaj mesazh qytetarëve: Dilni në votime, vendimi i sotëm ka peshë

Tweet on Twitter

Share on Facebook

I nominuari për kryeministër nga Koalicioni PDK-AAK-Nisma, Ramush Haradinaj, në orën 09:00, bashkë me bashkëshorten e tij, Anita Haradinaj, i është drejtuar kutive të votimit në Shkollën e Mjekësisë “Ali Sokoli” në Prishtinë.

“Sot iu bëjë thirrje të gjithë qytetarëve që të votojnë, vota ka rëndësi, ky vendim i sotëm e ka rëndësinë e vet katër vite të shfrytëzojnë votën vetë…Fitorja më e madhe është që të gjithë qytetarët sot vendosin për veten, për fatin e vet, dhe iu bëjë thirrje të gjithëve me dal me votu me vendos për fatin e vet”, tha ai.

I pyetur se a do ta pranojnë rezultatin çfarëdo që është, Haradinaj tha se gjithsesi që do ta pranoj rezultatin cili do që është, sepse qytetari është ai që vendos sovranin.

“Gjithsesi që po, i ftojë të gjithë qytetarët që të votojë, sot është] qytetari ai që e vendos sovranin”, tha ai

Obligim për të votuar e ka kryer edhe bashkëshortja e Haradinajt, Anita, e cila i ftoi të gjithë qytetarët që të votojnë.

Mbi 1 milion e 872 mijë qytetarë me të drejtë vote do të vendosin se kush do ta qeverisë Kosovën në mandatin e ardhshëm.

Me votën e tyre, qytetarët do ta caktojnë përbërjen e ardhshme të Kuvendit, i cili ka 120 ulëse.