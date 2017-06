Gjermania shkatërron San Marinon 7-0, shënon Shkodrani

Tweet on Twitter

Në takimet që janë zhvilluar sonte duke filluar nga ora 20:45, në kudër të kualifikimeve për Botërorin “Rusia 2018”, Gjermania ka mposhtur San Marinon, me rezultat 7 – 0.

Në takimin e zhvilluar në Grupin C, në mesin e golashënuesve ishte edhe shqiptari Shkodran Mustafi, i cili realizoi golin e 5-të. Gjermania i prin bindshëm këtij grupi me 18 pikë, duke u ndjekur nga Irlanda e Veriut me 13 pikë.

Në grupin E, Polonia ka mposhtur Rumaninë 3 – 1, me tre golat e shënuara nga Robert Leëandoëski. Në takimin tjetër Mali Zi është treguar i pamëshirshëm ndaj Armenisë, duke e mposhtur 4 – 1. Grupit i prinë Polonia me 16 pikë, e ndjekur nga Mali i Zi me 10 pikë.

Në Grupin F, Sllovakia ka mposhtur Lituaninë, 1 – 2. Këtij gripi i prinë Anglia me 14 pikë, e ndjekur nga Sllovakia me 12 pikë.