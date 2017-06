Tweet on Twitter

Kombetarja shqiptare ka festuar ne fushen e lojes por edhe jashte saj, fitoren me rezultat te thelle ndaj Izraelit.

Tre golat e shenuar dhe rezultati i thelle, si dhe pozicionimi ne vendin e trete ne grup kane gezuar gjithe ekipin.

Pas ndeshjes me Izraelin, djemte e kombetares jane bashkuar te gjithe ne nje feste te madhe qe ka nisur ne dhomat e zhveshjes dhe qe mesohet se do te vazhdoje edhe me pas./lajmifundit.al