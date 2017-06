Fermeri i nxjerr sekretin Bashës, do takojë presidentin e SHBA Donald Trump

Kryetari i PD-së Lulzim Basha paralajmëron një vizitë në SHBA dhe takimin e tij me presidentin Donald Trump.

Paraditen e sotme në një takim me fermerët e zonës së Korçës në kuadër të fushatës elektorale u mbajt kjo bisedë

Fermeri: Uroj që t’ia thuash Presidentit Trump këto që po themi ne, kur të shkosh atje.

Basha: Petrit, jam kurioz kush të tha, nga e more vesh që do takoj Presidentin Trump?

Puna jote nga e more vesh, por mos na i hap sekretet kështu se do mërzitet Ed Rama se nuk e takoi dot. Pas mbledhjes do ma tregosh nga e more vesh që do takosh Presidentin Trump.