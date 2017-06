FBI zbulon “lavatriçen” e 865 mijë eurove në Britani, pranga shqiptarit

Një çift i martuar dhe banda e tyre janë burgosur nga policia britanike për një skemë të pastrimit të parave prej 760 mijë paundësh (rreth 865 mijë euro).

Banda midis të cilëve është edhe një shqiptar, u zbulua nga Agjencia Kombëtare e Krimit (NCA) pas një kërkese të FBI-së amerikane, shkruan “Mirror”.

Ata u përgjuan në frëngjisht, kur shtetasi kinez Yongheng Jin u takua me shqiptarit Marsel Meço në parkun e një hoteli në veri të Londrës. Nga një portobagazh ata tërhoqën një valixhe të madhe të zezë.

Zyrtarët e policisë më pas ndaluan Jin kur ai hyri në hotel me bagazhin, duke i zbuluar 420 mijë paund.

Në dhomën e hotelit të Jin, ata gjetën një numër sendesh të lidhura me pastrimin e parave, duke përfshirë: Makinë numërimi të parave, çanta për para, copa letra të posaçme, karta bankare, telefona celularë, etj.

Por, ndërkohë një person tjetër Luis Martos Gardner, shtetas spanjoll trokiti në hotel dhe policia e arrestoi atë duke ushtruar kontrolle në makinë. Atij iu gjetën më shumë se 340 mijë stërlina të ndara në disa thasë.

Pas mbledhjes së provave të tjera, oficerët arrestuan Xiaoqun Tu, një shtetas gjerman i cili është i martuar me Yongheng Jin, në shtëpinë e tyre në Sale, Trafford, në mars 2017.

Të katër ata u deklaruan fajtorë për shkelje të pastrimit të parave në Gjykatën Kingston Crown dhe u dënuan me një total prej 11 vjet e 10 muaj burgim, ndërsa shqiptari Marsel Meço, 27-vjeç u burgos për 20 muaj.