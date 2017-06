Lodhet nga premtimet e kota, emigranti shtron rrugët e 5 fshatrave në Kurbin me kursimet e veta

Tweet on Twitter

Një ngjarje krejtësisht e jashtëzakonshme është raportuar në Kurbini.

Mësohet se një emigrant me investimet e tij po shtron rrugën e 5 fshatrave në Kurbin. Banorët thonë se nuk kanë pranuar asnjë parti politike për fushatë, pasi siç duket, e kanë gjetur heroin e tyre. Banorët në pesë fshatra të Malësisë së Kurbinit punojnë me intensitet për të përmbushur investimet në infrastrukturë.

Nuk bëhet fjalë për vrull fushate elektorale, në fakt, por për investimet e Fitimtar Lalës, emigrantit që prej gjashtë vjetësh u ka ardhur në ndihmë bashkëfshatarëve të vet për t’u përmirësuar kushtet e jetesës.

Banorët kanë hapur rrugën 2.5 kilometra në terren të thyer, po punojnë për sistemin vaditës të tokave, po ngrenë argjinaturën në përroin e fshatit.

Banor: Ishte shumë dobët dhe ishte e pakalueshme për banorët e zonjës Vinjoll. E ka marrë një rrugëzgjidhje.

Banor: Ka arritur të sjellë atë frymën e kohës, vizionin dhe te ardhmen për atë zonë ku ai ka lindur. Ka 27 vite që kërkohet dhe premtohet në fushata elektorlae që do ketë rrugë, por janë premtime boshe.

Investitori: Tani ju kemi krijuar mundësi si çdo njeri. Shqiptarit vetëm ti japësh mundësinë dhe gjithcka mund të arrihet. Është një vend shumë i bukur, i gjelbëruar për të kaluar fundjavë.

Banoret e pesë fshatrave të Kurbinit duket se nuk kanë nevojë as të shkojnë në zgjedhje, pasi siç shprehen nuk kane pranuar asnje nga forcat politike ne kete fushate zgjedhore. Ata e kanë heroin e tyre që do ta propozojnë në zgjedhje te ardhshme lokale për të drejtuar bashkinë e Kurbinit.