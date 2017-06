Ekzekutimi i tropojanit në Vlorë, zbulohet detaji shokues që ndryshon rrjedhën e hetimit

Një detaj shokues është zbuluar nga krimi në Vlorë, ku mbeti i vdekur 40 vjecari Fatjon Sinani.

Dyshohet se ky i fundit është vrarë gabimimisht nga ekzekutori. Ky dyshim i hetuesve ka ardhur pasi kanë kanë kryer verifikime për viktimën, i cili rezulton të mos ketë patur ndonjë konflikt. Ndërkohë po punohet për të zbuluar shenjestrën e vertetë të atentatorëve që nga dinamika e ngjarjes duket se janë profesionistë.

40 vjeçari nga Tropoja është ekzekutuar me armë zjarri në banesën e tij në mbrëmjen 20 qershorit në qytetin e Vlorës. Krimi u shënua rreth orës 22:10 minuta në lagjen “Partizani” pranë rrugës drejt Spitalit Rajonal, kur viktimës i kanë trokitur në derën e banesës. Menjëherë sapo ai ka dalë është qëlluar me katër plumba, teksa mësohet se e gjithë skena është parë dhe nga bashkëshortja.

Sinani ka gjetur vdekjen e menjëhershme ndërkohë policia ndaloi brenda një kohe të shkurtër, Neritan Qeribani, i dyshuar si njëri prej autorëve të krimin. Familja e Sinanaj ishte transferuar prej 5 vitesh në Vlorë, ku viktima siguronte të ardhurat në punë krahu.

Po ashtu policia ka bërë të ditur se në lagjen “28 Nentori” në Vlorë pranë “Shtepise se Oficerave” është gjetur e djegur Makina, tip Benz 2500 me targa gjermane e cila dyshohet se mund te jetë përdorur nga autorët që mund të kenë lidhje me krimin.