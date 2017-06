Piloti i avionit me drogë në Divajkë ikën nga Shqipëria, ja ku do e vuajë dënimin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Largohet nga Shqipëria piloti italian Xhorxho Riformato.

I dënuar me 15 vjet burg për trafik ndërkombëtar droge pasi pilotonte avionin me drogë që u bllokua në plazhin e Divjakës, mësohet se Riformato nuk do e vuajë më dënimin në Shqipëri. Ministria e Drejtësisë ka dhënë sot pëlqimin që ai të ekstradohet drejt Italisë.

“Komisariati i Kufirit dhe Migracionit Rinas: Më datë 08.06.2017, u ekstradua shtetasi italian G.R vjeç 71 banues në Itali, pasi Ministria e Drejtësisë Shqiptare, ka miratuar transferimin për të vuajtur dënimin në Itali”.

NGJARJA

Në 10 maj, në plazhin e Divjakës, u dëmtua, teksa ulej, një avion tip “Piper” që drejtohej nga piloti italian Giorgio Riformato. Në të njëjtën zonë u sekuestruan 460 kg marijuanë dhe u arrestua korrieri Bajrami. Kjo konsiderohet si tentativa e parë e regjistruar për trafikimin e drogave nga Shqipëria me avion në drejtim të Italisë dhe vendeve të tjera të BE-së.

Për këtë ngjarje u arrestuan 7 persona, Giorgio Riformato i dënuar me 15 vite burg, Sajmir Bajrami, Mereglen Ymeraj, Kristian Demçe, Kleviol Ahmeti, Aurel Pupe dhe Orgest Bilbili.