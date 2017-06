Dalin fotot e djalit të deputetit shqiptar, fle në hotele 400$ nata e pi shampanjë 1 mijë dollarë

Djemtë e vajzat e deputetëve shqiptarë kanë qenë herë pas here në qendër të vëmendjes mediatike për shkak të luksit të tyre të shfrenuar e mënyrës së jetesës që nuk i përngjan gati-gati aspak asaj të njerëzve të tjerë.

Ai që ka rënë në sy, ka qenë djali i deputetit Pjerin Ndreu. Bëhet djalë për Alvi Ndreun, i cili bazuar në një mesazh të ardhur në redaksinë e JOQ.al, fle në hotele ku kushton 400 dollarë një natë, konsumon shampanja një mijë dollarëshe e shoqërohet nga prostituta luksi.

Po ju dërgoj disa foto të çunit të deputetit më të varfër në kuvendin e Shqipërisë, Pjerin Ndreut, ku çuni i vet fle në hotele 400 $ nata dhe pi shampanjë 1000 $ dhe i shoqëruar nga ….. të klasit të lartë. I mban dhe me rroba të shtrenjta e me të gjitha kushtet.

Po ne populli i thjeshtë që nuk i kemi parë bashkë kurrë 400 $ , duhet ti ndëshkojmë me votë këta plehra që na morën frymën. T’ju kujtoj që vëllai deputetit Pjerin Ndreu është dhe drejtori i kapitenerisë së Shqipërisë, të cilit iu kërkua dorëheqja javë më parë nga SHKB për korrupsion. Vallë kur do ndalojë ky popull së vuajturi?”, – shkruan mesazhdërguesi./JOQ