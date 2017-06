“Çmendeni” në seks partneren, falini një orgazëm që nuk do ta harrojë kurrë me këto këshilla

Lexoni disa nga këshillat më efektive për t’i falur një seks të cmendur partneres tuaj.

Derisa jeni duke e kënaqur në mënyrë orale, vendosni këmbët e tij mbi krahët tuaj. Ç’është e vërteta, do të lodheni pak, mirëpo, të jeni e bindur, që në këtë mënyrë do ta eksitoni pa masë. Derisa të jeni në pozitën sipër mashkullit, me trup kthehuni nga prapa, këmbët le të jenë të shtrira në drejtim të fytyrës së tij. Gjatë seksit, gjunjët hapni sa më shumë në mënyrë që partneri të shohë pjesët tuaja intime.

Në vend që ta pyesni: “Më thuaj ku dëshiron të të prek?”, më mirë është që ta merrni dorën e tij dhe ta dërgoni te pjesët tuaja intime. Në çdo zonë tuajën intime të cilën do t’ia tregoni, me dorën tuaj mësojeni se si t’ju stimulojë.

Duke ju shikuar juve derisa jeni duke masturbuar dhe derisa vetëkënaqeni, do krijoni tek ai një kënaqësi të ëmbël.

Me një katror të vogël akulli ngadalë dhe butësisht rrëshqitni deri te gilcat dhe penisi i tij. Vijën e ujit të ftohtë me gjuhë lëpijeni. Kombinimi i akullit të ftohtë dhe gjuhës suaj të ngrohtë do t’i krijojë kënaqësi të madhe.

Derisa me njërën dorë jeni duke e kënaqur, me tjetrën butësisht bëjini një masazh gjenitaleve të tij. Derisa të jetë duke arritur orgazmën, shtrëngoni muskujt e vagjinës. Sa më shumë që do t’i shtrëngoni, orgazma do të jetë edhe më e fuqishme./Monitor