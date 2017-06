Burri i ish-deputetes demokrate: Bashës do ia marrin partinë, do t’i thonë “hajt, ik pirdhu tani!”

Biseda e sotme në Zululand ishte sërish rreth zgjedhjeve te 25 qershorit.

I ftuar ne studio ishte gazetari Enkel Demi, bashkëshorti i ish-deputetes demokrate Mesila Dodës që, siç tha vetë, “është i djathtë e për këtë arsye një fitore e së majtës nuk e gëzon”.

Pyetjes së Nanos nëse zgjedhjet do t’i mbeten në mendje si një fitore e Ramës apo si një humbje e Bashës, Demi iu përgjigj duke thënë se “këto zgjedhje ishin mbi të gjitha një fitore e Ramës, që i mundi të gjithë, e që arriti atë që donte”.

Më tej, biseda u soll rreth ngjarjeve në PD, dhe në këtë pikë Demi tha: “Basha duhet të largohet; e nëse nuk largohet, do ta largojnë me dhunë; do t’ia marrin partinë me hir, me pahir; e do t’i thonë ‘hajt pirdhu tani!”