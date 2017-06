Blushi: Rama i ka thënë policisë ose mbillni hashash ose mblidhni vota

Tweet on Twitter

Kryetari i partisë Libra Ben Blushi vijoi fushatën elektorale duke ecur në këmbë me simpatizantë dhe anëtare të Librës ne qytetin e Elbasanit.

Gjatë bashkëbisedimeve ai ka vënë theksin te policia, që për të ka braktisur qytetarët duke iu bindur urdhrave politikë

“Ky u ka thënë policisë ose mbillni kanabis ose shkoni e mblidhni vota për mua. Mblidh vota, mbill kanabis. Nuk ju mbron njeri dhe jeni nën kërcënim. Një tjetër problem, mbetet tarifa e lartë për studentët, për të cilët Blushi prezantoi programin e tij”, tha Blushi.

“Në qoftë se ti shkon në universitet dhe fatkeqësisht Edi Rama është prapë në pushtet do të paguash, a e di se sa? 1 milion e gjysmë lekë në vit. Në qoftë se vijmë ne o do ta reduktojmë ose do ta zerojmë këtë tarifë për familjet në nevojë”, u shpreh kreu i Libra.

Gjatë takimeve Blushi theksoi se nuk duhet të lejohet përdorimi i policisë për të mbledhur vota. Sipas tij duke votuar Blushin do të ketë më shumë vende pune dhe ekonomi më të fortë