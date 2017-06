Berisha zbulon ‘’sekretin’’: Ja pse u tërhoq kandidati i PSD në Vlorë

Sali Berisha ka reaguar pas tërheqjes së kandidatit të PSD në Vlorë, Leonard Beqiri.

Sipas tij, ai u bë kurban për Ramën, pasi ai i gjashti në Vlorë nuk e merr dot mandatin.

Postimi i Berishës

A do ta fuse dot Leonard Beqiri, Ramen ne Parlament ?

Te dashur miq, dje pas tratativash intensive, ne nje akt kurbani per Edi Ramen, Leonard Beqiri papritmas dha doreheqjen si kandidat per deputet i PSD. Kjo doreheqje, qe ra si rrufe ne qiell te hapur, ka vetem nje qellim; rritjen sado pak te shanseve per Edi Ramen, i gjashti ne listen e PS, per te marre mandatin e deputetit.

Ne te vertet, me gjithe vetesakrifikimin e Beqirit, Rama prap se prap duket i pashprese pasi ne tre polle paralele, ate te PD, LSI dhe vet pollin e PS, Rama nuk merr mandatin e deputetit dhe mbetet jashte parlamentit njelloj si Ramiz Alia ne vitin 1991! sb