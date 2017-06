Berisha i përgjigjet “Trendy-t”: Ja pse nuk e uroi Edi Ramën për fitoren në zgjedhje

Ish-kryeministri Sali Berisha sqaron në rrjetet sociale se pse nuk e ka uruar kryeministrin Edi Rama për fitoren. Berisha disa arsye për këtë.

Ja cfare shkruan Berisha ne faqen e tij ne FB:

Se pari, sepse fitoren e tij e ndëshkuan me vote ose me bojkot 78% e shqiptareve. Kjo nuk është fitore e bekuar por është e përçmuar nga 54% e shqiptareve, qe zgjodhën bojkotin për të shprehur zemërimin dhe për të votuar kundër tij. Po t’u shtosh këtyre edhe 48% te atyre qe shkuan tek kutitë e votimit dhe votuan kundër tij, del se kjo është fitorja me e gjymtuar qe kur është votuar për here te pare ne zgjedhje pluraliste ne Shqipëri.

Pra, a mund te uroj unë qeverisjen e 4/5 te shqiptareve nga 1/5 e tyre?! Kurrë jo. Natyrisht ka dhe një seri shkaqesh te tjera të njohura botërisht, por, unë e di se si idhtar i pakorrigjueshëm i Ramës, ti nuk i pranon ato (miq, Trendy ndërhynë shpesh ne rrjetin tone me komentet e tij ne mbrojtje te Rames por ne tërësi ruan etiken), ndaj dhe unë të rendita vetëm njërin qe nuk besoj se mund te kundërshtosh.