Sali Berisha publikon foto: Ja cfarë ndodh nëse “Edi Rama e merr timonin vetëm”

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Kjo fushate elektorale do te mbahet mend edhe si fushata ne te cilen politikanet shqiptare vendosen ne perdorim per memet e rrjeteve sociale per te realizuar menyrat e komunikimit.

Sali Berisha, deputet i PD dhe ish kryeminister ka publikuar sot nje meme ne te cilen ilustron se cfare do te ndodhte nese kryeministri Rama e merr i vetem timonin pas 25 qershorit, sic edhe eshte duke kerkuar ne kete fushate.

“Kur ta lene timonin vetem”, shkruhet ne memen e publikuar nga kryeministri Berisha.