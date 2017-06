Berisha zbulon “planin”: Çfarë ndodh me Lulzim Bashën në korrik, nëse humb zgjedhjet e 25 qershorit

Ish-kryeministri Sali Berisha në një intervistë për TVSH-në, zbuloi se çfarë do ndodhteme kryetarin e PD, Lulzim Basha nëse i humbte zgjedhjet. Sipas Berishës, vetë Basha “ka përcaktuar se nëse nuk fiton zgjedhjet do të bëj zgjedhjet për kryetarin e PD-së në korrik”.

“Njeriu i fundit që mund të pyetet për problemet e brendshme të PD-së jam unë. E them këtë me sinqeritetin më të madh. Pse? Përsëri statusi im është i tillë. Çdolloj qëndrimi publik mua më krijon përshtypjen se do të më nxirrte nga statusi im i një njeriu të dorëhequr njëherë e përgjithmonë, i njeriut të larguar pa rikthim. Dhe në këtë mes, kryetari ka pranuar që këto janë listat e fundit që bëhen në këtë mënyrë. Dhe çfarë mund të them për këtë?! Lista, çdo njeri po të bënte një listë… nuk ka diskutim që kryetari ka të drejtë të patjetërsueshme të ketë listën e tij”,- sqaroi Berisha.

Po nëse nuk bëhet dot kryeministër, çfarë bën kryetari?

Nëse nuk bëhet dot kryeministër, Lulzim Basha ka përcaktuar se nëse nuk fiton zgjedhjet do të bëjë zgjedhjet për kryetarin e PD-së në korrik. Kryetari e ka përgjegjësinë dhe kryetari mban përgjegjësinë kryesore. Lulzim Basha ka deklaruar se do të bëhen çdo dy vjet zgjedhjet e kryetarit të PD-së, pas çdo zgjedhje lokale dhe pas çdo zgjedhjeje të përgjithshme.