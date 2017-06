Fotoja e Ben Blushit me Lulzim Berishën në fushatë, zbulohet videoja që tregon prapaskenën

Ka qene Lulzim Berisha ai qe ka kerkuar nje foto me kryetarin e LIBRA-s Ben Blushi. Videoja e publikuar diten e sotme tregon qarte prapaskenen.

Ne video dukets e Blushi ka qene duke bere fushate me takimet e banoreve ne rruge kur eshte perballur me Blushin dhe perfaqesues te Libra-s. Ne video degjohet momenti kur Lul Berisha kerkon nje foto me Blushin dhe me pas e pyet se ku mund ta merrte kete foto me pas.

Blushi pyet anetaret e partise se tij dhe me pas i tregon se fotoja do te publikohej ne faqen zyrtare te LIBRA-s.

Ne lidhje me videon ka reaguar sot edhe nje perfaqesuese e LIBRA-s e cila ka konfirmuar edhe situaten qe paraqitet ne video.

REAGIMI I ERIDA KABASHIT:

Kjo eshte video e momentit te fotos qe u be lajm e shkoi me pare te gazeta Tema se sa u hodh ne faqen tone, ky eshte momenti si eshte afrua Lul Berisha me shokun e tij per te bere foton, duket qe eshte veprim tendencioz por gjithsesi ne kerkojme shume ndjese qe keto personazhe as nuk i njohim jo me te jemi te perfshire me ta.

Erdhen kerkuan te bejne foto si te gjithe qyetataret e shumte qe na jane afruar sot.

Keqardhje dhe nje here per keta pseudogazetare te shitur tek “rilindja”, qe punojne kunder njerezve te ndershem, jane turpi i vendit tone dhe te njejte me klasen qe i paguan per te bere keto skenare te ulta.

Me poshte keni videon, ku shihet shume mire qe jane ata qe kane kerkuar foton dhe Ben Blushi nuk ka njohur asnjerin.

Po ju sjell dhe disa foto te tjera me qytetaret sot.