Basha ironizon Qazim Sejdinin: E ka zënë hashashi në pleqni

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha gjatë një takimi me studentë në Elbasan, premtoi uljen e tarifave të studimeve dhe se universitetet publike sipas tij do të financohen nga buxheti i shtetit. Basha u shpreh se universitetet private nuk do të marrin fonde nga shteti. Ai ironizoi edhe kryebashkiakun e Elbasanit.

“Vetëm me TVSH-në mblidhen 1.6 miliardë euro në vit. Këta morën angazhim të rrisnin buxhetin për universitetet. Do ta çonin 5%. Tani është 2.9%. Lekët që i kanë marrë nga taksat nuk i kanë çuar për arsimin tuaj. Tani thonë që përveç lekët që u marrin prindërit tuaj, tani do të marrin edhe një herë lekë me tarifat e kripuara”, tha Basha.

Në Tiranë, lali fiku ka shpikur tarifën e shkollës. Lala këtu e ka shpikur? Se këta janë shif rrushi rrushin dhe piqu. E ka zënë hashashi ëë? Hashashi në pleqni, s’ke çfarë t’i bësh.

I marrin lekët dhe i çojnë diku tjetër. Thelbi i politikës së re në arsim që nga buxheti i shtetit të parët që do të përfitojnë do të jetë arsimi parashkollor, 9 vjeçar, të mesmet dhe universitetet. Universitetet do të financohen nga buxheti i shtetit.

Kjo nuk do të thotë se do të zerohen tarifat, sepse do na çonte në një skenar të papërballueshëm nga buxheti, por tarifat do të jenë të përballueshme. Nuk do të ketë bir dhe bijë shqiptari që do të mbeten pa studiuar. Tarifat do të ulen, universitetet publike do të financohet, institucionet jo publike nuk do të përfitojnë. Basha tha se do të ketë stazh për 10 mijë studentë çdo vit të paguar.