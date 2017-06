Lulzim Basha: J`ua them unë pse është bërë bishë Ilir Meta

Tweet on Twitter

Lulzim Basha gjate takimeve elektorale në Dibër diten e diel, tha se çdo votë e shkuar për PS-LSI-PDIU eshte votë e shkuar dëm.

Basha akuzoi direkt Ilir Metën dy ditë pasi ky i fundit doli i rebeluar në Opinion, dhe tha se Basha është bërë bashkë tre herë me Edi Ramën, kundër tij.

““Ilir Meta është bërë bishë këto kohë. A e dini pse është bërë bishë Ilir Meta? Sepse ishte mësuar të mbante një dorë në bakllava e një dorë në sheqerpare. Dorën në bakllava s’ka për ta pasur kurrë më, por as edhe në sheqerpare me sa shoh, kanë ndërmend me ia heq dorën”, tha Basha.