Basha tregon si iku në Holandë për herë të parë: Kisha vetëm 20 dollarë në xhep

Kreu i opozitës Lulzim Basha ka treguar sotme momentin kur është larguar nga Shqipëria, për të studiuar jashtë vendit, dhe përpjekjet që ka bërë që në moshë të re. Në “Opinion”, Basha ka rrëfyer se është larguar drejt Holandës në moshën 19-vjeçare. Ai kujton se në atë kohë, në xhep kishte vetëm 20 dollarë, duke shtuar se mundësitë nuk i lejonin prindërit e tij që t’i siguronin më shumë.

Basha thotë se është pikërisht sistemi në Holandë ai që vlerëson njeriun sipas meritës, duk e i dhënë mundësi gjithsecilit. Nisur nga kjo, Basha thotë synon që të krijojë një sistem të tillë në Shqipëri, ku të rinjtë shqiptarë të kenë mundësi të çajnë në jetë sipas meritës, dhe jo duke kërkuar favore.

“Isha vetëm 19 vjeç kur ika në Holandë. Ika me 20 dollarë në xhep. Prindërit e mi nuk kishin shumë mundësi. Mu desh të ecja me forcat e mia, pa i shtrirë dorën kujt. Aty sistemi të garanton të ecësh nëpërmjet meritës. Kjo është lufta që bëj unë sot. Që këtej e tutje rinia shqiptare mos të ketë nevojë të bëjë akrobaci, por të mundet të çajë në jetë përmes meritës. Normal që nuk arrihet brenda natës, por do t’ia arrijmë”, rrëfen Basha.