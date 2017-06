Basha del jashtë kontrollit dhe bën sherr tek Çani, i pabesueshëm reagimi i tij ndaj moderatorit

Lulzim Basha i ftuar në emisionin ‘’ Zonë e Lirë’’ me Canin një natë më parë, është përfshirë në një debat të shkurtër.

I pyetur sesi do ta dëshironte ai vdekjen, “Pa pishman” –u përgjigj thjesht kreu i demokratëve. Ndërsa referuar situatës politike në vend, veçanërisht pas marrëveshjes që bëri me kryeministrin Edi Rama, Basha tha se opozita sot është më e bashkuar.

“Shumica e aleatëve janë në PD. Ndërsa kundërshtarët tanë janë shpërndarë si zogjtë e korbit dhe sulmojnë njëri-tjetrin”, tha Basha.

I pyetur nga analisti Artur Zheji, se kush janë oligarkët në Shqipëri, Basha sqaroi si reflektohet oligarkia në vendin tonë: “S’ka vend për të vegjlit se gjithë asetet e vendin i kontrollojnë 4-5 veta në bashkëpunim me kryeministrin dhe një grup ministrash të korruptuar”.

Basha sulmoi kryeministrin Rama për varfërimin e vendit, dhe rritjen e borxhit. Por këtu ka përfunduar në një debat me gazetarin Arjan Çani.

Çani: Edhe ti Luli do marrësh borxh. Të gjithë marrin borxh

Basha: Ti ja fut kot

Çani: Po ashtu është në gjithë botën. Po bën demagogji

Basha: Ti po ja fut kaq kot po unë nuk kam kohë të merrem me ty tani