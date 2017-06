Avioni më i shpejtë në botë, fluturon me 2700 km/orë

Nga Milano në Nju Jork në njëqind e tetëdhjetë minuta. Koha për të parë dy ndeshje futbolli. Nga Roma në Sidnei në shtatë orë. Kjo është e mjaftueshme për të parë trilogjinë e filmave “Kryezoti i unazave”.

Ne do të duhet të presim disa vjet, por në Boom Technology janë të bindur: pas tre dekadash përfundoi purgatori i fluturimit supersonik.

Që ne vitin 2003, Concorde iu dhurua një hangari vetëm per tu shfaqur për vizitorët e muzeve. Tani , nje American start-up – financuar nga disa Fondeve të Investimeve dhe Richard Branson, pronar i Virgin – ka mbledhur disa nga mendjet e ndritura të NASA-s, Boeing, SpaceX, Lockheed Martin dhe Gulfstream per te mundesuar të punojnë për një avion të ri supersonik.

Këtu pastaj “Boom” ,i gjatë 52 metra, krahët e hapur 18 metra dhe një shpejtësi maksimale prej Mach 2.2, dmth 2716 km , dy herë më shumë se shpejtësinë e zërit.

Vendet dhe çmimet

“Brenda do të ketë 42-50 vende dhe bileta do të ketë të njëjtat çmime si një fluturim tradicional në Business Class, 5000 euro vajtje-ardhje në fluturimet transatlantike, edhe pse padyshim çmimi do të zgjedhet nga kompanitë e fluturimit”, thotë Erin Fisher, kreu i kontrollit të fluturimit të projektit, përgjegjës për të gjitha aspektet e fluturimit.

Nga Hangari numer 14 i Aeroportit Centennial në Kolorado, deri në fund të vitit do të realizohet XB-1, prototipi dy-vendësh, i cili do të fillojë të kryejë fluturime provë te nevojshme për të marrë çertifikatat dhe rezultatet.

Në vitin 2020 janë planifikuar teste – ne fillim ne Denver dhe me pas ne një bazë ushtarake në jug të Kalifornisë – të atijj që do të bëhet modeli i parë i avionëve supersonik “dhe së shpejti” Boom “do të hyjë në shërbim”, parashikon Fisher. Blerësit janë tashmë atje.

“Virgin Group ka porositur 10 copë, një tjetër kompani ajrore evropiane – e cila kërkoi të mbetet anonim – ka porositur 15 avione te tille supersonike”, vazhdon Fisher. Çmimi i çdo avioni është rreth 187 milion Euro (nje Boeing 787-8 kushton 206 milione Euro). Sipas një analize të Grupit Boyd në periudhën 2023-2032 në treg do të kërkohet 1,317 prototipe te tille.

Si do te jetë në brendësi avioni Boom?

Rënia e Concorde filloi në vitin 2000 kur avioni u rrëzua menjëherë pas ngritjes nga Parisi (113 te vdekur). Pastaj erdhi 11 shtator 2001, rritja e çmimeve të naftës, kostot gjithnjë e më të larta të mirëmbajtjes dhe kufizimet ligjore të vendosura për të ulur nivelin e ndotjes nga zhurma. Përfundimisht një biletë kthimi London-New York preku 18.000 euro (në vlerat aktuale) dhe kërkesa ra.

Gjatë viteve ka pasur përpjekje për te shpetuar avionin supersonik te projektit anglo-francez por pa sukses. Sot, në sajë të teknologjisë dhe rënies e çmimit të naftës, “Boom” është një nga projektet më premtuese dhe të avancuara (të tjera jane “QueSST» NASA dhe Lockheed Martin). Përveç aerodinamikes, avioni mund të mbështetet në materiale të tilla si fibër karboni, të lehta dhe më të fortë, dhe përdorimin e motorëve më efikase dhe me të qeta.

Fluturime në kuota shumë të larta

Po pasagjerët a mund të udhëtojnë në paqe në bordin e “Boom”?

“Sigurisht, fluturimit supersonik është i sigurt dhe kompania jonë është në përputhje me të gjitha rregullat”, thotë inxhinierja. Jo vetëm. Sipas saj, “siç ndodhi me Concorde, fluturimi me një shpejtësi më të madhe se ajo e zërit nuk do të ketë ndikim mbi pasagjeret të cilët do te udhetojne në” Boom “, ata nuk do të arrijne ta kuptojne.” Më të shpejtë, por edhe më e lartë kuota e fluturimit.

Avioni i ri do të ketë një kuote fluturimi prej 60.000 këmbë, që është 18.3 kilometra, krahasuar me 35-40 mijë kembe (10.7 deri 12.2 kilometra) te avioneve qe jane sot ne shërbim. Avioni do te mundesojë të përgjysmojë kohët e fluturimit më shumë se 500 segmente ajrore”, thotë Fisher. “Nga San Francisko në Tokio do të kryhet për 5 orë e gjysmë kundër 11 ore qe eshte sot , nga Los Angeles në Sidnei 6 orë dhe 45 minuta dhe jo 15”./atsh/