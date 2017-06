Asgjesohen 3515 bimë narkotike dhe sekuestrohen 20 kg kanabis, arrestohet 63 vjeçari në Vlorë

Policia e Vlorës një ditë më parë gjatë kontrollit të territoreve për parandalimin e kultivimit të lëndëve narkotike, ka bërë të mundur sekuestrimin e 20 kg kanabis sativa dhe asgjesimin e 3151 bimë narkotike.

Policia thotë se operacioni është zhvilluar gjatë ditës së djeshme në fshatrat Kallarat, Treblovë dhe Kotë. Të blutë bëjnë me dije se në pranga ka rënë shtetasi Resul Ismailaj, 63 vjeç.

Njoftimi i policisë

Më datë 07.06.2017, Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë, vijon planin e masave për kontrollet e territoreve në shkallë qarku me qëllim parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike si dhe parandalimin dhe goditjen e prodhimit apo shitjes së lëndës narkotike.

Në vijim të këtyre kontrolleve të kryera, ka rezultuar se:

Gjatë kontrollit të ushtruar përreth një banese të banueshme në fshatin Kallarat, janë gjetur të kultivuara 106 bimë narkotike të llojit Cannabis Sattiva.

Gjithashtu, ngjitur me banesën janë gjetur 2 thasë me thurje brenda të cilëve përmbanin lëndë narkotike me peshë prej 19.7 kilogramë, e dyshuar si Cannabis Sattiva.

Për këtë ngjarje, policia ka arrestuar në flagrancë pronarin e banesës, shtetasin Resul Ismailaj, 63 vjeç, si autorin e dyshuar në lidhje me këtë vepër penale.

Gjatë kontrollit të ushtruar në fshatin Treblovë, pranë vendit të quajtur “Përroi i Madh”, janë gjetur 4 parcela toke publike e papunuar me 3404 bimë narkotike të llojit Cannabis Sattiva, me gjatësi 30-100 cm.

Dyshohet se këto bimë narkotike kanë mbirë vetë për shkak se vitin e kaluar janë asgjësuar bimë të ngjashme të mbjella në të njëjtin vend dhe që mendohet të jenë favorizuar nga kushtet klimaterike.

Gjatë kontrollit të ushtruar në fshatin Kotë, pranë një përroi, janë gjetur të mbjella në pronë publike 5 bimë narkotike të dyshuara si Cannabis Sattiva.