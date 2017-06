Arian Çani e fton në emisionin e tij pas një kohe shumë të gjatë, Rama i kthen përgjigje

Tweet on Twitter

Kreu i qeverisë, Edi Rama në një postim në FB njofton të gjithë për pjesëmarrjen e tij në emisionin ‘’Zonë e Lirë’’ të Arian Canit.

Duke shtuar dhe humor, si gjithmonë, ai shkruan se vendimi u mor me urdhër nga lart. “Sonte pas shumë motesh do rishfaqem me urdhër nga lart, dmth nga Endri Fuga, në Zonën e Lirë të Arian Çanit ”, pohon Rama në mesazhin e tij.

Ashtu edhe siç e ka komentuar shpesh herë vet Çani, mes tij dhe Ramës ka pasur një miqësi, por që u prish për rrethanat të paqarta.

Vazhdimisht gazetari Çani e ka përmendur hapur në emisionet e tij dhe nëpër studio të tjera televizive faktin se ka pasur hatërmbetje me kryeministrin. Ndaj kjo e sotmja ndoshta tregon se palët kanë lënë pas të shkuarën.