Alizoti shpërthen kundër Lulzim Bashës për listat dhe Republikën e Re

Kreu i Departamentit të të Përndjekurve në Partinë Demokratike, Tomor Alizoti i ftuar në studion e “Tonight Ilva Tare” në Ora News ka shpërthyer në akuza kundër kreut të PD-së Basha. Ai tha se termi Republika e Re është marksist dhe jo i së djathtës, duke shtuar se një parti me 100 mijë anëtarë nuk mund të hartojë listat në 12 natës pa e ditur as nënkryetarët.

Pjesë nga deklaratat:

Alizoti: Unë nuk pashë që më të bukur sot kur pashë zt.Selami që tha se unë do të kandidoj të japë kontributin tim. Çfarë të keqe ka? Shqipëria vjen nga një vend superdiktatorial. Pse ka tradhtarë këtu? Vetëm në diktaturë ka armiq të brendshëm dhe të jashtëm dhe asnjëherë nuk e ka fajin kryetari dhe partia. Në demokraci ka përgjegjësi dhe unë nuk kuptoj histerinë. Kush është zt.Basha para Partisë Demokratike? Kush është Tomor Alizoti para Partisë Demokratike? Partia Demokratike ka sjellë lirinë në Shqipëri. Secili është i zëvendësueshëm. Unë mendoj se zt.Basha ka qenë një ministër i Jashtëm ekselent. Pati një program dhe dështoi dhe pse duhet të dalin tradhtarët që doni të hiqni Bashën…Unë nuk e njoh Jozefina Topallin. E kam takuar vetëm një herë. As Astrit Patozin.

Bëri një projekt Republika e Re. Unë jam anëtar kryesie dhe asnjëherë nuk është konsultuar me mua. Republika e Re dështoi.

Tare: Ju e keni mbrojtur Republikën e Re…

Alizoti: Unë kam mbrojtur çadrën. Republika e Re për mua është term marksist. Unë besoj që është term marksist. E djathta është për traditë dhe histori. Për fisnikëri nuk jam prononcuar gjatë fushatës. Kam bërë 56 vizita në të gjithë Shqipërinë. Kam qenë në Durrës, Tiranë, Vlorë. Pas fushatës kam të drejtë të flas.

Tare: Kishe vështirësi gjatë fushatës?

Alizoti: I kam takuar dhe më thanë se kjo parti do të bëhej më e djathtë dhe ti nuk je as vetë aty. Nuk mund të ndodhi në një Parti Demokratike në 12 të natës në një parti me 100 mijë anëtarë, një zotëri që unë e kam edhe mik që vjen nga një vend liberal si Holanda të hartojë përfaqësimin më të madh politik brenda në zyrë. Kjo është autokraci. Nënkryetarit e marrin vesh nga të tjerë janë apo nuk janë në lista. Kjo nuk i shkon zt.Basha. Mua më vjen keq për të.