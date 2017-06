Akuza ‘’bombë’’ e deputetit demokrat: Kritikët e Bashës punuan për PS-në

Ervin Salianji, deputeti i ri i PD i zgjedhur në qarkun e Korçës në zgjedhjet e 25 qershorit, thotë se figura të caktuara në këtë forcë politike kanë qenë të gatshëm për të bashkëpunuar me PS “për inat të vjehrrës”.

Në rubrikën “Opinion” në “Neës24”, Salianji tha se po këta persona kanë kërkuar largimin e kreut të PD-së, Lulzim Basha, pa u numëruar ende votat zgjedhjeve të 25 qershorit. “Siç kanë qenë të gatshëm për të bashkëpunuar me PS “për inat të vjehrrës”, ashtu kanë qenë të gatshëm të kërkojnë kreun e PD pa mbaruar ende numërimi i votave.

Fakti që ka njerëz që mendojnë ndryshe në PD do të thotë se kjo është shumë pozitive”, tha ai.

Deputeti demokrat tha se zhvillimi i zgjedhjeve të brendshme të PD më 22 korrik, është brenda afatit kohor, pasi mandati i kryetarit aktual përfundon në këtë datë.

Ai tha se ekzistojnë mundësitë për të realizuar një garë reale për zgjedhjet në PD.

“Zgjedhjet në PD në 2013 janë bërë në po të njëjtin afat kohor. PD i ka mundësitë dhe kapacitetet për të zhvilluar zgjedhje në kaq kohë. Dihej që do kishte zgjedhje, kjo nuk është surprizë. Mandati i kreut të PD mbaron më 22 korrik. nuk kemi pse t’i hyjmë një afati tjetër jashtëstatutor. Është normale që zgjedhjet të mbahen në 22 korrik. Madje për mua do ishte më mirë për mua të bëhen më përpara, në mënyrë që PD të niste takimet me strukturat në rrethe, për të bërë analizën dhe për të parë se ku çalonte puna.

Nuk ka si të jetë e logjikshme një kërkesë për largim të kryetarit, kur kryetari i kishte ngrirë funksionet dhe do bëheshin zgjedhje më 22 korrik.

Aty ku thonë se ishte faji i Bashës ndërkohë që ky i fundit ishte kandidat, do të thotë se qëllimet janë elektorale.

Do ta vlerësojnë demokratët me votë, nëse Basha duhet të jetë apo jo në krye të PD. Pa asnjë diskutim që ka garanci për këtë garë”, u shpreh Salianji.

Deputeti i PD-së: Ministrat teknikë nuk e frenuan shit-blerjen e votës

I ftuar në rubrikën ‘Opinion’ në ‘Neës24’, Sekretari për Aksionin Qytetar në PD dhe deputeti i ardhshëm, Ervin Salianji komentoi zgjedhjet e 25 qershorit dhe humbjen e thellë të PD. Salianji tha se ministrat teknikë të propozuar nga PD si pjesë e marrëveshjes Rama-Basha të 18 majit nuk arritën të ndalonin shitblerjen e votës. Ai tha se në disa zona janë paguar edhe 200 euro për votë.

“Jemi në një proces dhe është evidente që ne kemi humbur. Dua të theksoj se ministrat teknikë nuk kishin kompetenca të gjera dhe nuk arritën të ndalonin shitblerjen e votës. Duhet t’i jepet fund problemit të imidimit të votës. Shitblerja e votës ishte një fenomen masiv. Në disa zona ka pasur edhe 200 euro për votë. Në Tiranë është arrestuar një zonjë që fotografoi votën pasi donte tja tregonte atij që do i jepte lekët, por ky i fundit nuk është arrestuar. Në Korçë ka pasur dhunim të mbështetësve të PD dhe të gjitha janë me fakte. Në këto zgjedhje duhet të ishe bandit” –tha Salianji.

Ervin Salianji komentoi edhe pjesëmarrjen e ulët në votime, ku sipas tij përkrahësit e PD janë kërcënuar.

“Mendoj se rënia e numrit të përgjithshëm të votuesve të PD ka qenë për shkak të kërcënimeve ndaj përkrahësve të PD. Pra nëse do shkoni të votoni nuk do merrni legalizime dhe do hiqeni nga puna”-tha Salianji.