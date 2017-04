Zgjedhje pa opozitën? Reagon ashpër deputeti demokrat: Le t’a provojnë…

Në ditën e 48 të saj protesta e opozitës vijon të kërkojë të drejtën e tyre. Në fjalën e tij para qytetarëve, deputeti Eduard Halimi deklaroi se qeveria Rama në vend që të luftojë krimin e organizuar është bërë palë me të e për këtë arsye duhet të mbarojë një orë e më para.

“Kjo republikë ku qeveria është bërë njësh me krimin duhet të marrë fund një orë e më parë, dhe t’i hapë rrugë republikës së re, ku qeveria të jetë e qytetarëve.

Krimit të bërë njësh me qeverinë nuk i trembet syri për të blerë vota, për të marrë koncesione, për të bërë korrupsion. Ndaj kjo qeveri duhet të bjerrë për t’i hapur rrugë zgjedhjeve të lira e të ndershme në Shqipëri. Për demokratët dhe Bashën është e qartë se zgjedhje fasade me një qeveri të lidhur me krimin, nuk do të ketë.

Zgjedhje të lira një qeveri e lidhur me krimin nuk mund t’i garantojë. Vetëm një qeveri mund t’i garantojë ato, një qeveri e cila të ketë besimin e të gjithë palëve politike. Kjo është fitorja e kauzës së opozitës, dhe kjo fitore do vijë një orë e më parë”, -tha Halimi, shkruan BË.

Deputeti Edmond Spaho tha se përderisa Rama thotë se nuk do të ketë ndryshim të datës së zgjedhjeve, atëherë për çfarë do dialogojmë”.

“Na bëjnë thirrje të braktisim çadrën. T’iu braktisim juve e të kthehemi në Kuvend. Po a nuk ishim ne që i thamë Ramës së ke dekriminalizuar vendin, Kuvendin, administratën, dhe si na u përgjigj: prisni se s’keni parë gjë akoma.

Ndaj ne u larguam parlamenti. Dhe nuk kthehemi derisa Rama të largohet. E mbrojti Armando Prengën nga shkarkimi nga KQZ. Le të provojnë po duan zgjedhje pa opozitën, kanë zgjedhjet në Kavajë tani”,- tha Spaho.