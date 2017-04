Zbuloni sinjalet e trupit kur keni probleme shëndetësore

Nëse trupit tuaj i mungon diçka, ai menjëherë do t’ju sinjalizojë për këtë. Duhet të jeni të informuar dhe t’i njihni simptomat.

Në vijim do të gjeni këshilla se si t’i lexoni sinjalet të cilat ju dërgon trupi juaj. Por mos harroni, për çdo problem tuajin shëndetësor duhet të konsultoheni me mjekun.

Teshtitja

Mund të shkaktohet prej një alergjie nga dritat e forta, të cilat mund të stimulojnë një përgjigje refleks nga truri në diafragmë.

Kur zorrët bëjnë zhurmë

Gurgullimat që duket se vijnë nga barku, në të vërtetë vijnë si pasojë e ajrit dhe lëngjeve që janë të shtyrë nga muskujt përmes traktit digestiv. Kur jeni të uritur, truri dërgon një sinjal tek zorrët që stimulon të njëjtën veprimtari.

Kur është për t’u shqetësuar: Përjetimi i zhurmave me dhimbje (apo të përziera), do të thotë se keni probleme me zorrët dhe mund të kini nevojë për kirurgji.

Kërcitje muskujsh

Mungesa e lëngjeve në trup mund të shkaktojnë kërcitje të muskujve.

Kur është për t’u shqetësuar: Nëse kërcitjet shoqërohen me dhimbje, shkoni tek mjeku tuaj.“Kjo mund të jetë këputje, frakturë ose lëndim i kërcit. Kërcitjet e rënda mund të sinjalizojnë osteoarthritin.

Zhurma tek veshët

Zhurma që dëgjoni kur jeni të shtrirë me kokën mbi jastëk mund të jetë gjaku që lëviz nëpër arterie. Shpesh zhurmat që dëgjoni mund të jenë për shkak të një infeksioni apo alergjie. Ky problem zgjidhet me anë të antibiotikëve të rekomanduar nga mjeku.

Kur është për t’u shqetësuar: Nëse zhurma tek veshët bëhet e shpeshtë, mund të nënkuptojë bllokim të enëve të gjakut apo anomali. Duhet të shkoni tek doktori.

