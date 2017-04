Zbulohet shkaku, ja pse i vendosën eksploziv makinës së drejtoreshës së Bashkisë

Të tjera detaje zbulohen nga policia e Pogradecit në lidhje me me eksplozivin e vendosur në makinën e drejtoreshës se urbanistikes të Bashkisë. Sipas tyre

Policia e Pogradecit jep detaje në lidhje e vetmja piste në të cilën po heton policia, është ajo për shkak te detyrës.

Motivi i ngjarjes së rëndë, sipas grupit hetimor, dyshohet se ka lidhje me dhënien e lejeve të ndërtimit nga drejtoresha e urbanistikes, ne zonën bregliqenore.

Policia ka sekuestruar telefonat celularë dhe po verifikon tabulatet e numrave të tyre.

Lënda eksplozive që hodhi në erë makinën e drejtoreshës, së bashkisë së Pogradecit, ishte vendosur në mënyre amatore dhe ka qenë për të paralajmëruar çiftin e bashkëshortëve.

Deri tani janë shoqëruar dhe marrë në pyetje disa persona.