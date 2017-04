Vajza e Topallit e zhgënjyer nga klasa politike: Të gatshëm të tradhtojnë gjithçka për…

Vajza e ish-kryetares së parlamentit Jozefina Topalli ka reaguar në rrjetin e saj social “Facebook”, ku shprehet e zhgënjyer nga politika. Megi Topalli duke përdorur një shprehje në anglisht flet për politikanë dhe burra shteti.

James Freeman Clarke, ka thenë: “The difference between a politician and a statesman is that a politician thinks about the next election while the statesman thinks about the next generation”. (Ndryshimi midis një politikani dhe një burrë shteti është se politikani mendon për zgjedhjet e ardhshme, ndërsa një burrë shteti mendon për gjeneratën e ardhshme)

Shqipëria, për fatin tone te keq ka kaq shume politikane. Politikanë pa kurse politike as ideale, politikanë që janë te gatshëm të tradhtojnë gjithçka dhe gjithkënd.

Madje dhe veten. Vetëm për të përfituar ose ruajtur një karrige. Është e trishtueshme të shoh se sa pak vlen besimi që i kanë dhënë shqiptarët politikanëve tonë dhe për sa pak ai shitet dhe tradhtohet.

Është e dhimbshme… Do doja dhe shpresoja që kjo herët a vonë do të ndryshojë.