Vajza me gjuhën 10-centimetërshe sfidon zhapikët, mund të lëpijë edhe sytë

Zvarranikët duhet të dridhen nëse shohin gjuhën 10-centimetërshe të 18-vjeçares Adrianne Lewis. Vajza nga Michigani ka gjuhën më të gjatë në botë dhe me pak zor mund ta zgjasë deri tek syri duke e prekur atë.

Gjuha e saj me një gjatësi të përafërt me atë të zvarranikëve e ka bërë atë të famshme në rrjetet sociale. Adrianne ka një kanal personal në You Tube ku dhe poston videot e saj.

Mendoj se e nxirrja shumë jashtë kur kam qenë fëmijë dhe më është zgjatur kaq. Por mund të jetë edhe gjenetike pasi gjyshërit dhe ime më kanë një gjuhë të gjatë gjithashtu, shprehet ajo.

Të dashurit të saj nuk i vjen aspak mirë kur lexon komentet e pakëndshme poshtë videove të saj./joq