Trump në ‘’shenjestër’’, ja si e tallin qytetarët e tij (Foto)

Donald Trump që nga momenti kur u shpall presidenti i SHBA-ve, është bërë bujë në internet për montazhet nga qytetarët e tij. Ai gjithmonë është objekt talljeje, dhe kjo ‘’traditë’’ po vazhdon. Kjo e fundit ka të bëjë me kravatat e tij. Është parë që Trump ka një numër të madh prej tyre, madje nga të llojllojshmet por që veçohet edhe për gjatësinë e tyre.

Më poshtë do gjeni disa fotografi të edituara nga një montazher, që përmes tyre tregon lidhjet e Trump me të tjerët duke thënë se gjatë bisedave të tij ai gjithmonë e bënë “lëmsh”.