Takimi për koalicionin PS- LSI, Meta në vend të Tahirit, PDIU-ja jashtë?

Një natë më parë Meta dhe Rama zhvilluan një takim, në të cilën përfundoi me sukses. Burimet tregojnë se Rama-Meta thonë se më në fund u arrit një marrëveshje e re. Pas zgjedhjeve të 18 qershorit, Rama do jetë kryeministër, Meta ministër i brendshëm dhe zv.kryeministër, Shezai Rrokaj kryetar parlamenti, Petrit Vasili President dhe PDIU do jetë jashtë koalicionit.

Këto janë informacione paraprake dhe jo formale.

Darka e mbrëmshme erdhi fill pas zhvillimit të Asamblesë së PS-së dhe takimit të Metës me mbështetësit e tij në Kuçovë.