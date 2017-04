Surpriza që i bënë mbrëmë protestuesit e çadrës Ramës pasi “premtoi” qeverinë teknike

Pasditen e djeshme Rama në një video-konferencë live në rrjetin e tij Facebook deklaroi se sapo ishin mbyllur përgatitjet për qeveri teknike. Kjo ishte një deklaratë në saje të ditës së gënjeshtrave, sipas vetë kryeministrit.

Por, të rinjtë e opozitës që qëndrojnë në çadër para godinës kryeministrore, menjëherë i janë kundërpërgjigjur gënjeshtrës së Edi Ramës, duke i vënë pranë kangjellave mbrojtëse një banderolë me mbishkrimin “ Edi RAMA Gëzuar 1 Prillin”.

“Shakaja” e fortë e kryeministrit me sa duket nuk u prit me shumë entuziazëm, ndërkohë që edhe mediat nxituan të “gënjenin” me deklaratën e qeverisë teknike.

Klasa politike e vendit edhe një ditë në vit e shfrytëzon në maksimum për të bërë “punën” e saj që di më mirë… Gjithsesi, ndoshta kjo banderolë duhej të ishte shumë më e gjerë dhe pa ngjyrime.joq