Studiuesit tregojnë, ja mosha kur preferohet më së shumti seksi

Një studim është publikuar së fundmi në revistën Ëomen’s Health. Ky studim ka të bëj me një sondazh të bërë me njerëz moshave 50 dhe 60 vjeç, pra ndryshe, njerëz që i kanë kaluar disa dhjetëvjeçarë përvojë dhe dinë çfarë thonë, cila është mosha kur seksi është perfekt.

Dhe përgjigjja është 46 vjeçe.Pra, 20 vjeçarë apo 30 vjeçarë që ju duket sikur po kapni qiellin nuk keni kuptuar asgjë! Gjithashtu sondazhi ka zbuluar që kur plaken çiftet që kanë bërë rregullisht seks janë më të lumtur.

Ajo që ra në sy, ishte që shumica e të pyeturve janë përgjigjur që seksin më të mirë e kanë bërë me partnerin aktual.