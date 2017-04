Atentati, identifikohet biznesmeni shqiptar i vrare ne Athine, EMRI

Identifikohet 35-vjeçari shqiptar, i cili u vra në Athinë. Ai është Ilia Qerim Kulli, nga qyteti i Vlorës.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur në Menidhi të Athinës, ku shqiptari është goditur me dy plumba në koke dhe në kraharor.

Sipas dëshmitareve okulare ai ndodhej në makinen e tij, kur u qëllua. Edhe pse i plagosur rëndë, e ka ngarë makinën për rreth 800 metra dhe pastaj është përplasur para një kafeterie, ku ishte klient i rregullt.

Pikërisht pronari i lokalit e ka marrë me makinën e vet dhe e ka çuar në spital, ku u konstatua se kishte vdekur. Po sipas dëshmitarëve, agresoret ishin dy persona me motor.

Sipas policisë, ngjarja mund të ketë ndodhur për larje larje hesapesh, pasi 35-vjeçari ishte i skeduar për trafik droge. Por, fqinjët kanë deklaruar në polici se viktima merrej me shitblerje makinash të përdorura dhe se nuk ishte aspak problematik.