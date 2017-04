Asambleja e PS, Rama: Zgjedhjet nuk shtyhen, PD të marrë shembull nga Barcelona

Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij në Asamblenë e PS tha se data e zgjedhjeve nuk do të shtyhet.

Pjese nga fjala e Edi Rames:

Juventusi do të luajë me Barcelonën, Barcelona do të luajë me Juventusin datat janë caktuar, asnjë njëra dhe as tjetra nuk kërkojnë shtyrjen e datës së ndeshjes.

E ftoj PD të marrë shembull nga Barcelona, date e zgjedhjeve nuk shtyhen. Pavarësisht se shancet që Barcelona të kulaifikohet janë 50% ndërsa shancet që PD të kualifikohet në 18 qershor janë sa shancet e Saliut që të zëvendësojë Luis Enrikun në fund të sezonit.

Çadra është zgjedhja e tyre, në 18 qershor janë zgjedhjet e popullit.