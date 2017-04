Prekëse/ Burri zbulon kancerin e fëmijës 14 muajsh përmes një fotografie

Një histori mjaft prekëse është rrëfuer nga një baba. Ai shprehet se përmes një fotografia ka zbuluar kancerin e fëmijës 14 muajsh. Ai tha se nuk kishte sytë tipik të kuq” në një foto të larë, por i kishte me pika të bardha.

Pas hulumtimeve online anglezi Jaxson e kuptoi se kishte të bënte me një anomali dhe u konsultua me mjekun duke zbuluar se djali i tij kishte një formë tumori në sy.

Retinoblastoma është një rast i rrallë dhe prek zakonisht fëmijët para moshës 5 vjeçare. Reflektimi ibardhë i zyde në një foto është shenja më e zakonshme e kësaj sëmundjeje.

Falë zbulimit të hershëm dhe trajtimit në kohë mjektët mundën të reduktonin masën e tumorit duke i shpëtuar shikimin vogëlushit vetëm 14 muajsh.