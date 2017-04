Përpunonin drogën në betoniere, shkatërrohet banda e trafikantëve në Itali, një shqiptar në mesin e tyre

Mjetet kryesor të një një bande trafikantësh droge mes të cilëve dhe një shqiptar, me të cilat kishin ngritur një biznes përfitimi prej milona eurosh ishte një betoniere, me të cilën trafikantët përgatitnin drogën. Gjatë 9 muajve kjo bandë ka mundur të trafikoj rreth 70 kg kokainë e pastër me një vlerë përfitimi tregu prej 27 milionë euro.

Policia italiane e qytetit të Torinos kanë përmbyllur sot fazën finale të operacionit të koduar “One milion” me ekzekutimin e urdhërit të arrestimit me burg ndaj 5 anëtarëve të kësaj bande.

Nën pranga kanë përfunduar shqiptari Arben Bejko Sevrani 34 vjec, rezident në qytetin e Torinos, afrikani Ian Ndiaye 27 vjec e 3 shtetasit italianë Antonino Spatola, 33 vjec, Giuseppe Vacante, 46 vjec e Fabio Chiberto, 34 vjec.

Sipas hetimeve disa mujore të policisë italiane kjo bande trafikantësh kishte një biznes përfitimi milionare duke kontrolluar trafikun e kokainës nga porti i Rotterdamit.

Me anë të një betoniere të vogël të fshehur në një garazhd ata përpunonin kokainën, e rafinonin dhe anë të makine presimi hidraulike e konfeksiononin në doza duke e transportuar më pas me thasë cimento e gatshme për t’u trafikuar.

Për të mos u përgjuar nga policia “punëtorët e drogës” përdornin për të komunikuar mes tyre një aplikacion i cili kriptonte bisedat e mesazhet e tyre. Gjatë operacionit policia italiane ka sekuestruar rreth 1 milionë euro para të thata.