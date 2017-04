Nëse kjo ju del ky njoftim në telefon? Jeni në rrezik! (Foto)

Pasi kanë qenë të shumta ankesat e përdoruesve për daljen e një pop up ad kur klikonin në artikujt e Facebook, kompania ka bërë verifikimet përkatëse dhe ka nxjerrë disa përfundime:

Nuk kemi të bëjmë me rastin e një “ad”-i, por me një malëare.

është shumë e thjeshtë të zgjidhim këtë problem.

Nga vjen ky problem?

Nga një aplikacion i infektuar

Nga një uebsajt i mbushur me viruse

Nga një profil apo VPN e hakuar.

Si mund të shpëtoni nga këto probleme?

Mbyllni Safarin.

Shkoni tek Setting dhe më pas navigoni tek Safari -> Clear History and Ëebsite Data.

Klikoni tek Clear History and Data.

Në këtë mënyrë do të keni mundësinë të shpëtoni një herë e mirë nga gjithë problemet dhe pop upet që ju shfaqen.

Gjithashtu në zonën e settings, tek Safari mund të aktivizoni edhe “Block Pop-up” si dhe “Fraudulent Ëebsite Ëarning” për të pasur sa më pak mundësi për t’u njoftuar nga të tilla pop upe në të ardhmen