Afera e CEZ, LSI voton raportin për ndjekjen penale të Berishës

Pavarësisht zhvillimeve ne skenën politike, gjate ditëve te fundit, pavarësisht replikave edhe te ashpra mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste per Integrim; momenti i votimit ne seance plenare ka treguar nje maxhorance te unifikuar.

Edhe pse kryetari i parlamentit Ilir Meta erdhi ne seance pas largimit te kryeministrit Edi Rama, ai dhe deputetet e LSI votuan pro 3 ligjeve te reformës ne drejtësi te parashikuara ne axhende si dhe ngritën kartonin jeshil pro raportit te komisionit hetimor per privatizimin e Operatorit te Sistemit te Shpërndarjes, raport i cili kërkon nga Prokuroria hetim penal per Sali Berishën e djalin e tij Shkëlzen Berisha.

“Sali Ram Berisha, Ish-Kryeministër dhe deputet i Kuvendit të Shqipërisë, për veprat penale “Shpërdorimi i detyrës”, “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, “Mashtrimi”, “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, “Refuzimi për të dëshmuar”, vepra penale të parashikuara nga nenet 248, 258, 143, 245/1 dhe 307 të Kodit Penal. Shkëlzen Sali Berisha, për veprat penale “Refuzimi për të dëshmuar” dhe “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, të parashikuara nga nenet 245/1 dhe 307 të Kodit Penal.”

Meqenëse parlamenti ka pak me shume se nje muaj deri ne shpërndarjen e tij ne prag te zgjedhjeve, kryetaret e grupeve parlamentare kane miratuar edhe programin e punës deri ne fund te legjislaturës. Ajo qe bie ne sy është se puna e parlamentit ne këto jave te fundit do te fokusohet tek miratimi i ligjeve te reformës ne drejtësi, ndërkohë qe janë mbartur edhe dekretet apo ligjet qe nuk janë miratuar deri me tani siç është rasti i dekretit per importin e mbetjeve. Gjate këtij muaji parlamenti duhet te zgjedhe edhe presidentin e ri, por për kete kryetaret e grupeve parlamentare duhet te mblidhen per te miratuar nje kalendar te posaçëm.