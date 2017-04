Reagon kryetari i LSI-së pas darkës me Ramën: Ja çfarë folëm

Kryetari i LSI-së, Ilir Meta ka reaguar për herë të parë për darkën me Ramën në një bashkëbisedim më të rinjtë e Njësisë nr. 1 në Tiranë.

Ai thotë se është e rëndësishme që vendi të ketë zgjedhje të lira, por në zgjedhje duhet të marrë pjesë si opozita ashtu edhe pozita. “Ne duam që zgjedhjet të bëhen të lira, nuk bëhen as për opozitën as për pozitën. Zgjedhjet bëhen për qytetarët shqiptarë, janë ata që votojnë, që vendosin”,- mësohet të ketë thënë kreu i Kuvendit para të rinjve.

Më tej kryetari i LSI-së ka vijuar me qëndrimin e tij për domosdoshmërinë e pjesëmarrjes së opozitës në zgjedhje, duke shtuar se çdo lloj konflikti apo destabiliteti do kishin kosto për Shqipërinë. “Zgjedhjet duhet të bëhen në mënyrë më të qetë dhe më demokratike. Çdo lloj destabiliteti, është kosto për vendin. Çdo lloj konflikti, është kosto për çdo qytetar, familje, dhe të rinjtë”.