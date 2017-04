Kërcënon 34-vjeçaren me thikë, adoleshenti: Më jep lekët

Një 16 vjeçar është arrestuar nga policia e Tiranës pasi ka tentuar të grabisë një familje.

Policia njofton se shtetasi me iniciale Xh.S. është futur me thikë në oborrin e shtëpisë së 34-vjeçares A.L. I maskuar me tutat në kokë, 16-vjeçari ka kapur për flokësh gruan dhe e ka kërcënuar për t’i marrë lekët.

Ndërkaq, mësohet se 34-vjeçarja është rrëzuar në tokë, dhe adoleshenti është larguar pa marrë gjë. Në cilësinë e provës materiale i’u gjetën dhe sekuestruan katër thika dhe një palë tuta ngjyrë e zezë në formë maske.

Parashikuar nga Nenet 139-22 dhe 279/1Kodit Penal.