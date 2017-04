Një hile për të zhdukur dhjamin e tepërt, ja ku që ndron sekreti

Një gotë nga kjo pije do bëjë që të nisni ditën në mënyrën më të mirë.

Zgjoheni trupin me këtë pije që largon toksinat dhe ju rrit nivelin e energjisë. Kjo është cilësuar si një nga pijet më të mira për të përshpejtuar metabolizmin tuaj duke humbur kile më shpejt.

Për të përgatitur këtë recetë magjike duhen këto përbërës:

2 l e ujit

4-5 thelpinj hudhër

5 limonë

1 copë xhinxhër

Përgatitja

Shtrydhni limonin, por mos hidhni lëvorën. Hudhrat, xhinxhrën dhe lëngun e limonit hidhini në një blender deri sa të përftoni një masë homogjene.

Vloni ujin dhe shtoni në të lëvoret e limonit. Më pas në të shtoni masën homogjene të përgatitur.

Lereni të ziejë për disa minuta. Përzjerjen lëreni të ftohet. Pasi të zgjoheni konsumojeni një filxhan prej kësaj mrekullie me stomak bosh. Në vetëm disa ditë rezultati do të jetë i dukshëm dhe ju do të habitur nga rezultatet.

Kjo pije do të përmirësojë shëndetin tuaj të përgjithshëm si dhe ju ndihmon të humbasin peshë më shpejt.