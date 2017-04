Gruaja që ia bëri 8 me 2 tek Ardit Gjebrea

Ditën e sotme të Ardit Gjebrea kanë qenë të pranishëm Merita dhe Admiri, një çift bashkëshortësh të lumtur dhe prindër të dy vajzave.

Por sigurisht si çdo familje që ka boshëllëqet e veta, edhe Merita prej kohësh nuk ndjehej rehat me atë që bënte i shoqi.

Prandaj sot ajo vendos ta thërrasë publikisht dhe t’i bëjë disa kërkesa.

Si qëndron historia e tyre? Merita është një grua shumë e dashuruar dhe xheloze në të njëjtën kohë dhe kjo jo pa shkak, pasi burri i saj, Admiri edhe pse ata ishin të martuar nuk e mbante unazën e martesës, madje nuk i kishtë thënë asnjërit nga miqve se ai kishte grua dhe dy fëmijë.

Dhe kjo ishte arsyeja se pse Merita e merrte 20 herë në telefon sa herë ai dilte me miqtë, për të kuptuar disi nëse me ta ishte ulur ndonjë femër tjetër.

Prandaj sot Merita e thirri të shoqin publikisht te Arditi për t’i treguar të gjithë botës dhe çdo vajze se Admiri ishte i martuar dhe se ajo ishte e shoqja.

Ndërkohë nga ana tjetër edhe Admiri ka bërë kërkesën e tij. Ai i ka kërkuar bashkëshortes që të mos e marrë 20 herë në telefon kur del me miqtë, duke i premtuar se do të vendoste një varëse me emrin e saj në qafë.