Anëtare e bandës së dhunshme në Tiranë, arrestohet 22-vjecarja e kërkuar për 7 grabitje

Vijon operacioni “Gracka”, arrestohet shtetasja e shpallur në kërkim, si pjese e grupit te grabitesve qe vepronion ne Tirane ne zonen e Unazes se Re, ne zonen e Casa Italia-s dhe ne autostrade.

Policia e kryeqytetit beri me dije se më datë 04.04.2017, në kuadër të operacionit “Gracka”, Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr 6, kanë bërë të mundur kapjen e shtetases së shpallur në këkim, K. P., 22 vjeçe, banuese në Tiranë.

“Kjo shtetase dyshohet të jetë bashkëpuntore në 7 vjedhje me dhunë të kryera nga katër shtetasit e arrestuar në operacionin “Gracka”, më datë 02.04.2017.

Materialet i’u kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë për veprën penale të “Vjedhje me dhunë e kryer në bashkëpunim”, parashikuar nga Neni 139 e 25 i Kodit Penal”, ka bere me dije policia.

Vajza e arrestuar eshte e dashura e njerit prej grabitesve dhe mendohet se eshte perdorur si karrem nga autoret e vjedhjeve per te ndaluar ne rruge qytetaret te cilet me pas grabiteshin me perdorim te dhunes fizike ndaj tyre./lajmifundit.al

