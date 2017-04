Ky është Golfi i ri “GTE”, ja sa kushton

Volkswagen Golf GTE do të kushtojë 3,400 funte me pak sesa paraardhësi i tij, derisa çmimet do të fillojnë nga 28 mijë funte.

Seria e këtij modeli hibrid do të ketë dritat Full LED dhe opsionin e VW-së, Car-Net App Connect.

Si modeli i mëparshëm, GTE ka motorin 1.4-litra TSI turbo me baterinë 8.7 kWh dhe motorin elektrik. Bateria e këtij modeli mund të mbushet për tri orë.

Me këtë bateri Golf GTE mund të ec 514 milje dhe shpejtësinë deri në 100 kilometra në orë e arrin për vetëm 7.6 sekonda.

Së bashku me Golfin standard, GTI dhe R janë të gatshëm për porosi.